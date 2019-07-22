Salihli'de koruma kurulu toplandı

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının olağan toplantısı Salihli Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'ın yanı sıra Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Ahmet Cüneyt Musal, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Avukat Süleyman Yüksel, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ve kurul üyeleri katıldı.

Temmuz ayı olağan toplantısında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirilen temizlik timi çalışmaları, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde Salihli'deki okullarda yapılacak olan çalışmalar, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirilen projeler, 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan Zafer Kalkınma Ajansı projesi ile Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Koruma Kurulu Başkanlığı'na yönlendirilen suça sürüklenen 2 çocuğun durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.