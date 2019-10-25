Salihli'de koruma kurulu toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının Ekim ayı olağan toplantısı, Salihli Belediyesinde gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Avukat Süleyman Yüksel, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ve kurul üyeleri katıldı.

Koruma Kurulu olağan toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde Salihli'deki okullarda yapılan çalışmalar, ‘Köy Okulları Yenileniyor' projesi ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.