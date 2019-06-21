Salihli'de koyun Yetiştiriciliği kursu protokolü imzalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bilinçli koyun yetiştiricisi yetiştirmek için açılacak olan “Koyun Yetiştiriciliği” kursu protokolü İş-Kur Salihli Hizmet Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi arasında imzalandı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve işçilik yaparak geçimlerini kazanan Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarının kalifiye işçi olmalarına ve sosyal adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Politika kapsamında 25 kişilik “Koyun Yetiştiriciliği'' mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu protokolü imzalandı.

Hayvancılık sektöründe kalifiye eleman istihdamı gerçekleştirmek amacıyla planlanan 64 saatlik Koyun Yetiştiriciliği' kursu 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp, 5 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek.

Kursiyerlere koyun ırkı seçimi, koyun barınakları kurmak, koyunların dengeli beslenmesi, kuzu büyütmek, koyun hastalıkları ile mücadele konularında torik ve uygulamalı eğitim verilirken, kursa katılanlara günlük 30 lira cep harçlığı verilirken, Genel Sağlık Sigortası ise İş-Kur tarafından ödenecek.