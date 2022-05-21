Salihli'de kültür şenliği düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Müftülük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” adlı Kültür Şenliği Kurtuluş Camii'nde Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, İl Milli Eğitim Arge birimi Din Öğretimi Projeleri İl Koordinatörü Tuğba Babacan, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz, Müftülük Şube Müdürü Yaşar Güç, Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Muhammed Mustafa Demir'in katılım sağladığı şenlikte gençlere çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, ip atlama, dart oyunu, Ebru sanatı gibi etkinliklerle eğlenme fırsatı sunuldu.

Eğlencenin küçük büyük demeden herkesi sardığı cami bahçesinde ikramlar, öğle yemeği ve öğle namazı ile gençlere unutulmaz bir gün yaşatıldı.