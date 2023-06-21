Salihli'de kurban kesim ve satış yerleri belli oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesim ve satış yerleri belirlendi.

Salihli'de kurban satış yeri olarak sadece Salihli Belediyesi Hayvan Pazarı belirlenirken kurban kesim yerleri ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahası, Cumartesi Pazarı Balık Pazarı Yeri, Çarşamba Pazarı Balık Pazarı Yeri, Pazar Pazarı Balık Pazarı Yeri. Kurtuluş Pazarı Balık Pazarı Yeri ve Kırveli Pazar Yeri ile bağışlanan küçükbaş kurbanlar için İlçe Müftülüğü Aşevi olarak açıklandı.

Komisyon ayrıca büyükbaş ve küçükbaş kesim ücretlerini de belirledi. Bütün kesim yerlerinde büyükbaş hayvan için kesim ücreti bin 500 lira, küçükbaş hayvanlar için ise 300 lira olarak belirlendi.