Salihli'de kurban kesim yerleri belli oldu

Salihli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından bu yıl kurban satış yeri olarak sadece Salihli Belediyesi Hayvan Pazarı belirlenirken kurban kesim yerleri ise Çarşamba, Cumartesi ve Pazar Pazarı ile Büyükşehir Salihli Mezbahası olarak açıklandı. Belediye ekipleri, komisyonun belirlediği kurban kesim yerlerinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için temizlik çalışmaları yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında olacağını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kurban Bayramına sayılı günler kala halkımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla belediye olarak tüm önlemleri aldık. Bayram süresince, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Belediyemiz Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görev başında olacaklar. Bu vesile ile tüm halkımızın Kurban Bayramını şimdiden kutlar, bayramın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.” dedi.