Salihli'de kursiyerlere sertifikaları verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezince Salihli İMKB Mesleki ve teknik Anadolu Lisesinin destekleri ile düzenlenen 73 saatlik CNC Tornada Programlama-FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri verildi.

Katılımcıların almış oldukları 73 saatlik eğitim sonunda CNC torna tezgahlarını, FANUC/ISO kod sistemiyle kullanmayı, FANUC ile CNC tornalarda programlama yapmayı ve bilgisayar destekli üretim yapmak için CNC programları yazması sağlandı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Daha iyi bir ortamda, günün şartlarına uygun ve sanayicilerimiz ile işletmelerimizin talepleri doğrultusunda insanlarımıza bir şeyler öğretebilmek için değişim içerisindeyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde de burayı yenileyerek sanayi ile, ekonomimiz ile entegre haline getirmek için bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma içinde bize katkı sunan başta Ticaret ve Sanayi Odamıza, Borsamıza, OSB'mizin içerisinde bulunan işletmelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz desteklerini bizden esirgemedikleri için. Diğer sevindirici bir durum ise, bu kursu başarıyla bitiren 11 arkadaşımızın bir kısmının burada olmadığını arkadaşlarımız bize ifade ettiler. Bulunmama nedenleri ise kursu bitirir bitirmez işletmelerde burada aldıkları CNC torna tezgah eğitimi ile birlikte kendilerine yeni bir iş bulmaları olup, bir kısmının da halihazırda çalışmaya devam ettiği, dolayısıyla bu kursun şu an itibariyle dahi anlamını bulduğunu memnuniyetle ben ifade etmek istiyorum. Sizlere katılımınız için teşekkür ederim. İnşallah aldığınız bu belge bir işletmeye girmenize, çalışmanıza, oradan ekonomiye doğrudan kazanımlar sağlamanıza faydalı olur. Başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Günay Topkaya, Şehit Ahmet Özsoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, Kurum idarecileri ve öğretmenleri ve eğitime katılan kursiyerler katıldı.