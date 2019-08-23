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Salihli'de kurtuluş coşkusu ikiye katlanacak

Manisa’nın Salihli ilçesi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 1.

Manisa'nın Salihli ilçesi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile 4-5 Eylül tarihlerinde birbirinden güzel etkinlikler ve ünlü sanatçılar Sümer Ezgü ve Derya Uluğ konserleriyle kurtuluş coşkusunu ikiye katlayacak. Atatürk Caddesinde 2 gün sürecek etkinlikler kapsamında, cadde araç trafiğine kapatılarak gün boyu birçok gösteriye sahne olacak.


Festivalin Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile ilçemizin kurtuluş günü coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği'ne tüm hemşehrilerimizi davet eder katılımcılarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ziraat Odası ve TARİŞ'in önderliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ve Kurtuluş Günü etkinliklerinin programı ise şöyle: "4 Eylül Çarşamba: saat:16.00 Resmi açılış (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı), halk oyunu gösterileri, yöresel lezzetler stantları, el sanatları ve fotoğraf sergisi, sokak konserleri, şair ve yazar imza stantları, havai fişek gösterisi. Saat: 20.00 Anlamsız Kaçışlar konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı), saat: 21.00 Sümer Ezgü konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı). 5 Eylül Perşembe: Saat: 10.00 Resmi tören Şehitlik Anıtı, Mehteran gösterisi, Türk Yıldızları Selamlama Uçuşu ve Atlı Kortej Geçişi, halk oyunu gösterileri, yöresel lezzetler stantları, el sanatları ve fotoğraf sergisi, sokak konserleri, şair ve yazar imza stantları, havai fişek gösterisi. Saat: 20.00 Oğuzhan Öz konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı) Saat: 21.00 Derya Uluğ konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı)"

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