Salihli'de kurtuluş gününe özel müzik dinletisi

Salihli Belediyesi Kültür ve Sanat Evinde gerçekleşen etkinlikte, Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar'dan eğitim alan 6-11 yaşları arasındaki dokuz öğrenci sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not alarak ayakta alkışlandı. Salihli Belediyesi'nin spor, kültür sanat alanlarında açtığı kurslarda çocukların yaz tatilini çok verimli geçirdiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bu hafta hepimiz için çok önemli bir hafta, önce 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık iki gün sonra da güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutlayacağız. Minik öğrencilerimiz, Salihli'mizin kurtuluşuna özel güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözünde olduğu gibi bizim geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Emeklerinizden dolayı sizlere, eğitmeniniz Gülmira Ustalar ile ailelerinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda Başkan Yardımcısı Karaoğlu, minik öğrencilere ve eğitmen Gülmira Ustalar'a çiçek verdi.