Salihli'de Kurtuluş ve Gümüşçayı pazarları açılıyor

Gümüşçayı Semt pazaryeri Cuma günü, Kurtuluş Pazaryeri ve Semt Pazarı ise Cumartesi günü hizmete başlayacak.

Pazaryerlerinin Salihli halkına ve esnafına hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Söz verdiğimiz yeni pazaryerlerimizi hizmete açıyoruz. Gümüşçayı Semt pazaryerimi 17 Mart Cuma günü, Kurtuluş Pazaryeri ve Semt Pazarı ise 18 Mart Cumartesi günü hizmete başlayacak. Pazaryerlerimizde Salihli Ovamızın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin yanı sıra diğer bölgelerimizden gelen sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli ürünler yer alacak” dedi.