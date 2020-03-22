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Salihli'de marketlere fiyat denetimi

Korona virüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan ederek bir dizi önlemi hayata geçiren Salihli Belediyesi, temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde normalin üzerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri öncülüğünde denetimler başlattı.


Salgının yayılmasını önlemek, halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde eş zamanlı denetime çıktı.


Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle son dönemde yoğun talep gören; kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyat kontrolü yapıldı.


Virüsün yayılmasına karşı çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Parklar, otobüs durakları, kamu kurum kuruluşları, sağlık ocakları, eczaneler, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerlerinin içi ve çevresi, cadde ve yollarımız, ekiplerimiz tarafından düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Salgına karşı yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımızın yanı sıra fiyat denetimleri de yapıyoruz. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Zorunlu haller dışında evlerinde kalmalarını herhangi bir olumsuzluğu yetkililere ve Belediyemizin 153 Zabıta telefonuna bildirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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