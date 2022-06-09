Salihli'de mesleki eğitim sergisi açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu meslek eğitim sergisi açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkanı İbrahim Karaca ve eşi Sultan Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Akın Akçeltik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokolün kurdele kesimi ile gerçekleştirilen açılış, sergilenen eserlerin ayrı ayrı incelenmesi ve eserlerin sahibi öğrenciler ve öğretmenlerinden eserler hakkında bilgi alınmasının ardından okul öğrencilerinin sergilediği folklor gösterisi ile sona erdi.

Kaymakam Sağlam, stantların tek tek gezilmesi sonrasında, bu tür çalışmaların öğrencilerin ufkunu açacağı ve ilerisi için umut vaat ettiğini, dolayısı ile benzer çalışmaların sürdürülmesinin eğitim ve öğretimin kalitesini artırmasını da sağlayacağını belirterek, emeği geçen, idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.