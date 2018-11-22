Salihli'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Turgutlu Kaymakamı ve Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, Müftü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şüheda Camii İmam Hatibi Serkan Dinçer tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, programa katılanlara teşekkür ederek Mevlid-i Nebi Haftalarını kutladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından 'Peygamberimiz ve Gençliğimiz' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak İlçe Vaizi Ali Öztürk ve Katip Çelebi Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Samet Yağcı katıldı. Öztürk ve Yağcı, söyleşisinde gençlere ve ailelerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) gençliğe bakışı üzerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.

Program Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında 1. olan Selman Sarı, 2. olan Reyhan Göde ve 3. olan Emine Demircan'a ödüllerinin verilmesi ile son buldu.