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Salihli'de meydanlardaki banklar söküldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki Kent Meydanı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı ve Türk Ocakları Meydanı ile Sevgi yolundaki banklar söküldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki Kent Meydanı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı ve Türk Ocakları Meydanı ile Sevgi yolundaki banklar söküldü.


Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığını korumak ve vatandaşların meydan ve caddelerde toplu olarak bulunmalarını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki bankları söktü. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı nedeniyle Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı, Türk Ocakları Meydanı ve Sevgi Yolunda bulunan bankları yerinden söktü.


Salihli Belediyesi'nin bütün birimleriyle korona virüse karşı halk sağlığını korumak için görev başında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, alınan tüm tedbirlere uyulması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

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