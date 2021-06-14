Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 68 motosiklet sürücüsüne 60 bin 382 lira cezai işlem uygulandı.

Yaz aylarıyla birlikte artış gösteren motosiklet kazaları nedeniyle, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, ilçenin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır öncülüğünde 2 gün gerçekleştirilen denetimlerde 265 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan ve gerekli tedbirlerini almayarak, hem kendi hayatlarını, hem de vatandaşların hayatlarını tehlikeye düşüren 68 sürücüye toplam 60 bin 382 lira ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan denetimler, kurallara uyan vatandaşları memnun etti.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan “Amacımız ceza yazmak değil. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca Salihli'de kurallara uygun olarak motosiklet ve araç kullanmalarını sağlamak” dedi.