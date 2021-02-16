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Salihli'de motosiklet ve traktör denetimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve traktör kazalarının önüne geçilmesi amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve traktör kazalarının önüne geçilmesi amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 59 araç sürücüsüne toplam 109 bin 727 lira para cezası uygulandı.


Motosiklet ve traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla 14 ekip ve 46 personelin katılımıyla Salihli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı özel denetim yapıldı. Denetimde motosikletlerde başta kask kullanımı olmak üzere yeterli sürücü belgesi ve diğer kurallar, traktörlerde koruma demiri, reflektör, ikaz lambaları kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde 147 motosiklet, 151 araç ve 14 traktör denetlenirken, 405 şahıs sorgulandı. Gerçekleşen denetimlerde tescilsiz kullanılan toplam 7 araç trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalandı.


Denetimlerde 30 motosiklet, 2 traktör ve 27 otomobil olmak üzere toplam 59 araç sürücüsüne 109 bin 727 lira para cezası uygulandı.


Jandarma ve polis ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe genelindeki denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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