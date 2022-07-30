Salihli'de motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N.U. (14) sevk ve idaresindeki 45 L 3990 plakalı motosiklet seyir halindeyken, karşı yönden gelen C.M. (43) yönetimindeki 45 LV 659 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücüler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.