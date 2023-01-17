Salihli'de muhtarlar “Aile Okulu Projesine” katıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde muhtarlara yönelik kurs düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. Salihli'de mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen kurs ile Aile Okulu Projesi'nin önemine değinildi. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışıyla faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. Yenen “Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacı ile başlatılan, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi tarafından Salihli Kaymakamlığımızın uhdelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Salihli Belediyemizin destekleri ile gerçekleştirilen kursumuza büyük bir ilgi oldu” dedi.