Salihli'de muhtarlar talep etti, DSİ temizliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinin doğusunda bulunan Gümüşçayı Deresi muhtarların talebi doğrultusunda Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Salihli'de Gümüşçayı Deresi'ne kıyısı olan Sarıpınar, Kurtuluş, Kırveli, Gümüş, Güneş, Yörük ve Hacıbektaşlı mahalle muhtarları, derenin temizlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğüne dilekçe ile temizlenmesi talebinde bulundu. DSİ'de ağaçların kapladığı derenin taşkın riski taşıması nedeniyle temizleme kararı aldı. Salihli DSİ ekipleri de Gümüşçayı'nı 1 kepçe ve dozer ile temizleyeme başladı. Mahalle ile kıyısı bulunan yaklaşık 5 kilometrelik temizleme çalışmalarının ise bir ay devam edeceği öğrenildi. Salihli'nin Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir, Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut, Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ergin, Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy, Kırveli Mahalle Muhtarı Ahmet Avşar, Yörük Mahalle Muhtarı Hamdi Aksoy ve Gümüş Mahalle Muhtarı Faruk Bayram, talepleri doğrultusunda Gümüşçayı Deresi'nin temizliğine başlayan Salihli DSİ ekiplerine teşekkür ettiler.