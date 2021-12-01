Salihli'de muhtarlara “MAKS” anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde muhtarlara her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek yerli ve milli dijital dönüşüm altlığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Lidya Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İbrahim Koca ile Nüfus Müdürlüğü Şefi Fatma Zehra Ülker, adres kaydının bulunduğu mahallede ikamet etmeyen kişilerin tespitine yönelik tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve entegrasyon çalışmaları tamamlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar Modülünün etkin kullanımı konusunda muhtarlara eğitim verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İbrahim Koca, MAKS'ın mahalli idarelerin dijital dönüşümüne, afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahaleye, güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesine, ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda mekânsal ve demografik analizlere, akıllı kent uygulamaları ve kentleşme politikalarına, mekânı ve kişisel veriye dayalı daha gerçekçi politikalara imkân sağladığına dikkat çekti.

Eğitime Salihli'de görevli muhtarlar katılırken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Koca ise MAKS ile ilgili sorulan soruları cevapladı.