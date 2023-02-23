Salihli'de muhtarlara trafik eğitimi verildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Aile Okulu projesi” çerçevesinde muhtarlara trafik eğitimi verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Aile Okulu Projesi' çerçevesinde İçişleri Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında ailelerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolüyle Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi tarafından muhtarlara “Trafik Öğreniyorum” eğitimi verildi.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli Baş Polis Mustafa İpek tarafından verildi. Muhtarlara trafik işaretleri, trafik kuralları ve kaza anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren İpek, aşırı hız, uykusuz ve alkolü araç kullanmanın en önemli kaza nedenlerinden birisi olduğunu söyledi.

Trafikte araç kullanırken cep telefonun kullanılmasının sakıncaları ve sürüş esnasında emniyet kemerinin kullanılmasının önemi anlatan İpek “Şunu hiçbir zaman unutmayalım. En iyi sürücü kurallara uyan sürücüdür” dedi.

Eğitime mahalle muhtarları ile Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.