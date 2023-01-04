Salihli'de narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 387 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli'de 2 ikamete operasyon düzenledi.

İki ikamette yapılan aramada 14 parça halinde 387,28 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. (49) ve İ.K. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşyerinden uyuşturucu çıktı

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 51,74 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.C. (48) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.