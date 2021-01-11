Salihli'de nikah sayısı düştü

2019 yılında bin 282 nikahın kıyıldığı Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2020 yılında ise bin 51 nikah kıyıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Salihli'de yuva kurma hayalleri kuran çiftlerin planlarını ertelemek zorunda bıraktı. Salihli'de salgın tedbirlerini uyan çiftler, nikahlarını 2021 yılının baharına bıraktı. Salihli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nün pandemi döneminde kıydığı nikah sayısı, bir önceki yıla göre düştü. 2019 yılında 35'i yabancı uyruklu toplam bin 282 nikahın kıyıldığı Salihli'de 2020 yılında ise 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 51 nikah kıyıldı. Nikahlar maske, mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak davetsiz ve 2 şahit ile gerçekleştirildi.

Çiftlerin nikahlarını Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal kıyarken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da birçok çiftin nikahını kıyarak, evlilik kurumunu taçlandırdı. Başkan Kayda, nikahlarını kıydı çiftlere de fincan takımı hediye etti. 2020 yılında bu heyecanı yaşayan tüm çiftlere mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İnşallah 2021 yılı korona virüs salgınından ve maskelerden kurtulduğumuz bir yıl olsun” dedi.