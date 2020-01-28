Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması 1 Şubat'ta başlıyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de "Nöbetçi Noter" uygulamasının 1 Şubat Cumartesi günü başlayacağını açıkladı. Salihli'de ilk defa yapılacak olan nöbetçi noter uygulamasında ilk nöbet hizmetini 1-2 Şubat tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında 1. Noterin vereceği açıklandı.

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla hizmete açılan oto pazarının çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Kayda, nöbetçi noter uygulaması sayesinde esnaflar ve vatandaşlar ile kamu ve özel sektörde çalışan insanların iş yoğunluğu nedeniyle hafta sonlarında tüm noter işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

Salihli'nin 160 bini aşan nüfusuyla önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Belediyemizin ve ilçemizde bulunan noterliklerin nöbetçi noterlikle ilgili talebi uygun görüldü ve uygulama 1 Şubat itibariyle başlıyor. Açık oto pazarımız, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmektedir. Pazar günleri yeni pazaryerinde hizmet veren açık oto pazarında nöbetçi noter uygulaması sayesinde çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız ve esnaflarımız alım satım işlemlerini hafta sonları da kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda, kamu ve özel sektörde görev yapan insanlar da hafta içi mesaide oldukları için hafta sonlarında tüm noter işlemlerini rahat bir şekilde yapabilecekler. Nöbetçi noter uygulaması, Salihlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.