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Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli’de ’Nöbetçi Noter’ uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.


Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla 17 Kasım 2019 tarihinde Salihli'de ilk açık oto pazarının hizmete açıldığını belirten Başkan Kayda, pazarın çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü ve nöbetçi noter uygulaması ile esnafların ve vatandaşların alım satım işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini söyledi.


Açık oto pazarının Salihli için önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Belediyemizin ve Noterliklerin nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Açık oto pazarımız, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmektedir. Pazar günleri yeni pazaryerinde hizmet veren açık oto pazarında nöbetçi noter uygulaması sayesinde çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız ve esnaflarımız alım satım işlemlerini hafta sonları da kolaylıkla gerçekleştirebilecek” dedi.

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