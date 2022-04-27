Salihli'de öğrenciler, reçel atölyesi gerçekleştirdi

Atölye dahilinde Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, SS Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinden, reçel yapımı üzerine bilgi alış verişinde bulunurken, birlikte damla sakızlı elma reçeli yaptı.

Atölye çalışmalarına destek için ilçedeki özel bir okulun öğrencileri de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek reçel atölyesi çalışmalarına gönüllü katılım sağladı.

Salihli Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Ünveren, bu çalışmada desteklerini esirgemeyen SS Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üyeleri olmak üzere, tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Atölyede hazırlanan elma reçelleri Salihli Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda kolilerinde yer alacak.