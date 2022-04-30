Salihli'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Salihli Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal projelerden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ev eşyası ve kıyafet sağlayan Sosyal Market Evine Şahin Şen Kız Anadolu İHL 9. sınıf öğrencileri kıyafet desteğinde bulundu. 9-A sınıfı öğrencileri Arzuhan Aslan, Hatice Temurtaş ve Ceylan Çeşmecik kendilerinin başlattığı ‘Bir Kıyafet Bin Mutluluk' sosyal sorumluluk projesi dahilinde topladıkları kıyafetleri Salihli Belediyesi Sosyal Market Evine getirip teslim ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için katkıda bulundu.

Okul Müdürü Abdullah Çetin ile birlikte Sosyal Market Evini ziyaret eden öğrenciler, topladıkları kıyafetleri Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Sosyal Market Evi görevlilerine teslim ettiler.

Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi'nin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ramazan ayında yaşanan dayanışma ve paylaşmaya güzel bir örnek olarak kıyafet yardımında bulunan öğrencilere teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Karaoğlu, öğrencilere, sosyal market ile gıda bankasının işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.