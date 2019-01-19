Salihli'de öğrencilerden örnek proje

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Anadolu Lisesinin öğrencileri duyarlılıklarıyla örnek oldu.

Salihli Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi öğrencileri Kerem Güntaş, Nisa Dinç, Tunahan Demir, Gülçin Yar ve koordinatör öğretmenler Nazım Duman ve Ebru Coşkun rehberliğinde hazırlanan "Bir iyilik bin miniğin dünyasını değiştirebilir!" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Durasıllı Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ihtiyaç dahilindeki oyuncaklar öğretmenleri ve okul müdürleri eşliğinde öğrencilere dağıtıldı. Daha sonra aynı gurup bu kez Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu öğrencilerine kışlık bot, atkı, bere, eldivenler proje kapsamında öğrenciler tarafından toplanan bağışlarla temin edilerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Bu proje kapsamında öğrencilere en büyük desteği veren Salihli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ertürk Madran, kampanyayı yürüten, katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, böyle bir projeye dahil olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.