Salihli'de öğrencilere çölyak hastalığı anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından öğrencilere çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan katıldı. Seminerde Şivecan öğrencilere çölyak hastalığını anlattı. Hastalık hakkında bilgiler vererek farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Şivecan, seminerde öğrencilere “Çölyak” hastalığının belirtileri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgiler aktardı. Hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glütensiz diyet uygulanması olduğunu anlatan Şivecan, glutensiz ürünlerin temin edilmesinde yaşanılan zorluklar, ürünlerin pahalılığı ve temin edilen ürünlerdeki kargo ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekti.

Çölyak hakkında verdiği bilgilerden dolayı Dernek Başkanı Şivecan'a teşekkür eden Okul Müdürü Ali Rıza Kan, “Günümüzde çölyak tanısı konulmayan birçok insanımız olduğu gibi, küçük yaşta tanı konulan birçok çocuk ve gencimiz var. Bu çocuklarımız ve gençlerimizin yaşadıkları ve sosyal alanlardaki karşılaştıkları problemleri anlatmak, empati kurmak için bu semineri düzenledik” dedi.

Bu tarz seminerlerin artırılarak devam etmesini temenni eden Kan, seminere katılan tüm öğrencilerin hepsinin birer gönüllü çölyak dostu olduğunu sözlerine ekledi.