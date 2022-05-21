Salihli'de öğrencilere emniyet kemerinin önemi simülasyon araçla anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından simülasyon araçla Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencilerine emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından okul bahçesine kurulan simülasyon araç ile emniyet kemeri kullanmamanın ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı. Uygulamada aktarılan bilgileri dikkatle dinleyen öğrenciler, uygulamalı eğitimde kimi zaman eğlenceli anlar yaşadı kimi zaman ise büyük korku yaşadı. Simülasyon araçta kaza anı ve sonrasında yaşanılacaklar, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Simülasyon araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanımının önemini yakından görme fırsatı yakaladı. Simülasyon araçta emniyet kemeri takarak kaza anı yaşayan öğrenciler takla atan araç içerisinde emniyet kemerinin faydasını yaşayarak öğrendi.

Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi Müdürü Yıldırım Özkan, polis ekiplerine teşekkür etti.