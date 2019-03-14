Salihli'de öğrencilere ücretsiz tıraş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, Ova Küme Evleri İlköğretim Kurumlarındaki erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere saç bakımı yaptı.

Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ustalık sınıfında eğitim-öğretimine devam eden Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencileri, Ova Küme Evleri İlköğretim Kurumlarında eğitim gören öğrencilere, Saç Bakım Hizmetleri Alan öğretmenleri Fatma Üçekiz ve Merdiye Özışık öncülüğünde saç kesim ve bakım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte erkek öğrenciler tıraş yapılırken, kız öğrencilere ise saç bakımı hizmeti verildi.

Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, etkinlikte saç bakım hizmetleri alanında eğitim gören 15 erkek ve kız öğrencinin, Müdür Yardımcısı Halil Ayaz'ın öncülüğünde yaklaşık 250 öğrencinin saç bakımını gerçekleştirdiğini söyledi. Kan, merkez olarak bu tür çalışmalara diğer okullarda devam edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Şener Durak ise etkinlikte tıraş olan erkek öğrenciler ile saç bakımı yapılan kız öğrencilerin, ailelerinden alınan izin çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.