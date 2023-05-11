Salihli'de öğrencilere “Yerel Yönetimler” dersi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenledi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı seminerde Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, yerel yönetimlerdeki iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi.

Salihli Belediye Meclis Salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bilgi birikiminiz ve yetenekleriniz ölçüsünde üniversite sınavına girerek kendinize belirlediğiniz hedef istikametinde bir bölüm seçip hayata atılacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için önce istemelisiniz. Buna bağlı olarak çalışarak mutlaka başarılı olursunuz. Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gösterdiği siz değerli gençlerimize, hayatın her alanında üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında öğrenim gören liseli gençler için düzenlenen eğitim semineri sonunda Başkan Yardımcısı Karaoğlu, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Eğitim seminerine Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan öğretmenleri Seda Yavuz ve Nevzat Ünal ile öğrenciler katıldı.