Salihli'de okullar yükümlülerle güzelleşiyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde hayata geçirilen proje kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde, 20 yükümlü Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulunda boya, tadilat, ağaç dikimi, temizlik ve sıra onarımı gerçekleştirdi.

Salihli'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yükümlüler yarı yıl tatilinde okulların boya, tadilat, fidan dikimi gibi işlerini yapacak. Yükümlülerin hem topluma kazandırılması hem de mahkumiyetlerini tamamlaması için hazırlanan projeni ilk çalışması Salihli'nin Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulunda gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Bu çalışma kapsamında Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulunda yaklaşık 20 hükümlümüz ile birlikte okulumuzun bahçesine hem ağaç dikimi yapıyoruz hem de dersliklerde boya badana, tadilat ile sıraların zımparalanma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu okulumuzdaki çalışma tamamlandıktan sonra belirlenen diğer 6 okulumuzda da aynı çalışma yürütülecektir. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yaklaşık 2 yıldan buyana ilçemiz bünyesindeki tüm okullarda bu çalışmaları zaten yürütüyordu. 2017-2018 yılında 16 okulumuzda toplamda 169 derslik ve ortak kullanım alanı temizlenmişti. Bunun yanı sıra yine bu okullarımızda boya, badana, tadilat ve çevre düzenlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte bugüne kadar 4 bin adet sıra tadilattan geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliği ile Kurşunlu Kaplıcaları mevkinde 650 adet çam fidanı dikildi. Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine de Afrin Şehitleri adına 300, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesine 100, Salihli Beş Eylül İlkokulu bahçesine 50 adet zeytin fidanı dikildi. Yine İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Salihli Şehitler Ormanı oluşturulmuş, buraya da 330 adet fidan dikimi yapılmıştır” dedi.

Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulunda çalışmaya Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun yanı sıra Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Okul Müdürü Murat Güven, Şehit Mustafa Kozak'ın babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak da katıldı.