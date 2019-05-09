Salihli'de 'Önce Yaya' uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce yaya' projesi kapsamında Salihli ilçe merkezinde ilk uygulamayı hayata geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kurudere Caddesi ve Turan Caddesi üzerinde yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce yaya' görsellerini çizerek ilk uygulamayı gerçekleştirdi.

Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce yaya' görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Çalışmaların, ilçe merkezinde devam edeceği bildirildi.