Salihli'de örnek proje tarla günü ile kutlandı

Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesinde, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kordon Mahallesi'nde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın, Türkiye'de Biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında birinci sırada olduğunu ifade Kaymakam Sağlam; “Biyoteknik mücadeleyi daha ön plana çıkarabilirsek hem kimyasal gübre kullanımını azaltacağız hem de çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını engelleyeceğiz. Ben bu güzel projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının Kaymakam Sağlam ve protokol üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tarafından düzenlenen 48 saatlik “Zeytin Ağacı Budama” programını tamamlayan kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti.

Kurs katılım belgelerinin verilmesinin akabinde, Kaymakam Sağlam ve beraberindekilerin bağ alanında incelemelerde bulunulmasının ardından tarla günü sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda dağıtımı yapılan feromonların bağlara asılmasının ardından sonuçlarını gözlemlemek amacıyla düzenlenen tarla gününe; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.