Salihli'de oryantiring heyecanı yaşandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilk kez yapılan Okul Sporları Oryantiring Gençler İl Birinciliği müsabakalarında büyük heyecan yaşanırken, yarışma sonunda kupalar sahiplerini buldu.

Oryantring sporunun il birinciliği müsabakaları, Salihli Gençlik Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kurşunlu Vadisi'nde gerçekleştirildi. 6 ilçeden 45 takım ve 179 öğrencinin katıldığı yarışma genç kız, genç erkek A, genç kız, genç erkek B olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. 30 hakemin gözetimindeki yarışmalar sonunda ferdi sıralama da genç erkek A kategorisinde Soma Linyit Anadolu Lisesi öğrencisi Alper Öztin, genç erkek B kategorisinde Soma Özel Temel Açı Anadolu Lisesi öğrencisi Feridun Benli, genç kız A kategorisinde Soma Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Sıla Arslan, genç kız B kategorisinde Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencisi Sevval Cantürk 1.oldu.

Takım sıralamasında ise genç erkek A kategorisinde Soma Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, genç erkek B kategorisinde Soma Anadolu Lisesi, genç kız A kategorisinde Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç kız B kategorisinde Salihli Doğa Koleji Anadolu Lisesi 1.oldu.

Dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Günay Topkaya tarafından takdim edildi.

Salihli'nin ilk kez oryantiring branşı ile tanıştığını vurgu yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayaz, 1-2 Mart tarihleri arasında yapılacak olan gençler grup şampiyonasının da Sart Mahallesi'nde yapılacağını belirtti. 21 ilden yaklaşık 450 sporcunun katılacağına dikkat çeken Ayaz “Grup şampiyonasının Salihli'ye alınması sevindirici. Çünkü ilçe tanıtımı ve turizme katkısı açısından bu şampiyona önem taşıyor” dedi.