Salihli'de Peçeli Baykuş'a yardım eli

Manisa'nın Salihli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaralı halde bulunan Peçeli Baykuş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2. etabında inşaat halinde bulunan bir fabrikanın havalandırma kanalında Ömer Bozkurt tarafından yaralı Peçeli Baykuş bulundu. Bozkurt, durumu hemen Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, baykuşun bulunduğu yere giderek kuşu teslim aldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan Peçeli Baykuş'un sol tarafında parçalı kesik olduğu tespit edildi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan yaralı baykuş daha sonra Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yaralı baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.