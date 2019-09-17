Salihli'de plakasız motosikletlilere uygulama

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ses, gürültü kirliliği ile plakasız motosikletlere göz açtırmadı.

Türkiye'de en fazla motosikletin bulunduğu yerleşim birimlerinden biri olan Salihli'de, özellikle motosikletlerden kaynaklanan gürültü kirliliğine karşı sıkı denetimler başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, okulların açılması ile birlikte bu denetimlerini 2 katına çıkardı. Kentin muhtelif yerlerinde ve okul önlerinde yapılan uygulamalarda egzozdan, ruhsata ehliyetten sürücünün kaskına kadar kontrol eden trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, vatandaşları ve esnafları rahatsız eden ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlere devam edeceklerini söyledi.