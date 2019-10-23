Salihli'de polis motosikletlere göz açtırmıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek, abart egzozların önüne geçmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerine yönelik sıkı bir denetim başlattı. Kentin muhtelif yerlerinde ve özellikle de okul önlerinde yapılan uygulamalarda ehliyetten, sürücünün kaskına, egzozuna kadar kontrol eden trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men etti. Ekipler, uygulamada Karayolları Trafik Kanununun 78/1b uyarınca motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından dolayı ceza-i işlem uyguladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ekobis ve motosikletlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.