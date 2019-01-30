Salihli'de şehit emniyet müdürü mezarı başında anıldı

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 1996 yılında şehit olan Nurettin Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Nusaybin ilçesinde 30 Ocak 1996 yılında terör örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyonda şehit düşen Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy, ölümünün 23. yılında memleketi Salihli'deki Asri Mezarlıkta bulunan kabri başında anıldı. Anma programında konuşan eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir, Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy'un korkusuz biri olduğunu vurgu yaparak, “Bu vatan, bu bayrak için canını 23 yıl önce seve seve verdi. Ailemizin ilk şehidi olan Nurettin Ersoy'un acısı ile yıldır yaşıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda Şehit Emniyet Müdürü Ersoy'un devre arkadaşı olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan da “Bu vatan için bölücü terör örgütü ile çatışmada şehit düştü. Devrem, arkadaşım rahat uyu, seni hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Anma törenine katılan Antalya, Bursa, Ankara ve İzmir'deki devre arkadaşları ile ailesi Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy'un mezarına çiçek bırakırken, anma töreni İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Anma programında Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy'un fotoğrafının yer aldığı tabloyu eşi Çiğdem Ersoy'a verirken, ayrıca Asri Mezarlık önünde Şehit Emniyet Müdürü Ersoy anısına ailesi tarafından lokma hayrı yapıldı.

Salihli Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa eski İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'in de aralarında bulunduğu emekli emniyet müdürleri, devre arkadaşları ile Şehit Nurettin Ersoy'un eşi Çiğdem Ersoy, kızı Sinem Ersoy Tarhan ve damadı Mehmet Hakan Tarhan, kardeşi Nuran Öznehir ve eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir, yakınları, emniyet mensupları, gaziler ve şehit aileleri katıldı.