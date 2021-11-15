İhlas Haber Ajansı

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Salihli'de sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi’nde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi Karadut mevkiinde bulunan 3. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Sart Jandarma Karakol Komutanlığı, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör ile arama yaptığı tespit edilen M.E., A.E. ve İ.K., suçüstü yakalandı.


Dedektöre el konulurken 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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