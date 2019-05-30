İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'de sokak düğünü yasaklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde mahalle ve sokak araları ile açık alan düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ve sokak araları ile açık alan düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.


Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine gereği Salihli'de açık alan ile sokaklarda düğün, nişan gibi benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklandı.


Salihli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama da “Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden, Belediyemiz sınırları dahilinde açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Bu konuda aykırı hareket edenlerin tespiti halinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapılacak ve uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.