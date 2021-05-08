Salihli'de sokak hayvanları unutulmuyor

Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen ve beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yem odaklarına mama ve su bırakıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Yörük Mahallesi, Kurşunlu Piknik Alanı, Alt ve Üst Fevzipaşa Caddesi, Gümüşçayı Alanı, Karaağaç Parkı, Ali Baba ve Özgürlük Parklarında bulunan yem odaklarına su ve mama bırakılarak yem odaklarının çevresi dezenfekte edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.