İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'de sömestr cup futbol turnuvası düzenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ankaspor Kulübü öncülüğünde ilçede ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan sömestr cup futbol turnuvasına yoğun katılım oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ankaspor Kulübü öncülüğünde ilçede ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan sömestr cup futbol turnuvasına yoğun katılım oldu.


Salihli Ankaspor Kulübü tarafından 2011 doğumlu sporcuların katıldığı sömestr cup futbol turnuvasına Manisa Bölgesi'nin iddialı 8 spor kulübü katıldı. Sartspor sahasında gün boyu süren turnuvada birinciliği ise Murat Germen Spor Kulübü elde etti.


Salihli Ankaspor Kulübü Antrenörü Nurullah Akyıldız, “2011 doğumlu sporcuların oluşturduğu ve Manisa bölgesinin iyi takımlarının katıldığı Salihli Ankaspor Sömestr Cup çocuklarımızı geliştirmeye yönelik yapılan bir turnuvadır. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz turnuva yoğun ilgi gördü ve geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm spor kulüplerine ve dereceye giren takımlara teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.