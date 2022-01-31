Salihli'de sporculara beslenme anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sporculara yönelik beslenme konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Diyetisyeni Özge Şanoğlu, sporculara doğru beslenmeyi anlattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda sporcunun yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile antrenörler katıldı.

“Spor ve sağlıklı beslenmek, olmazsa olmaz bir bütündür” diyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Sağlıklı beslenmeyen bir sporcunun kalıcı başarılar elde etmesi mümkün değildir. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde gençlerimizi uzman eğitmenler ile bilinçlendiriyoruz. Amacımız gençlerimizi sağlıklı beslenme ile başarıya daha kolay ulaştırmak” dedi.

Ayaz “Seminerimizi konuşmacı olarak katılan Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Diyetisyeni Özge Şanoğlu, İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e Salihli Belediyesine ve katılan kulüplerimize sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.