Salihli'de sporun yıldızları ödüllendirildi

yılında Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda Salihli'yi farklı branşlarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan 14 spor kulübü ile 177 sporcu ve antrenörleri düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, bir şehrin kalkınmasında sporun ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Eğitim camiasında ve Belediye Başkanlığı görevinde gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yaptığına dikkat çeken Başkan Kayda, “Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk, geleceğimizi sizlere emanet etti. Başarının anahtarı çok çalışmaktan geçer. Gençlerimizi spora yönlendirmek için ilçemize spor sahaları ve tesisleri kazandırıyoruz. Güzel şehrimizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kazandığınız madalyalarla bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak sevgili gençler sizleri ve değerli hocalarımızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, “İlçemizin kurtuluşunun 100. yılında elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza ve onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

Törende, Salihli'nin adını ulusal turnuvalarda madalya kazanarak duyuran Salihli Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü, Salihli Çağ Basketbol Spor Kulübü, Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü, Cesur Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, Olympia Spor Kulübü ve Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü ile sporculara Kaymakam Sağlam, Belediye Başkanı Kayda ile protokol üyeleri tarafından ödülleri tek tek takdim edildi. Salihli'nin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla protokol üyeleri başarılı sporcular ile birlikte pasta kesti.

Program, judo, karate, kickbox ve Halk oyunları gösterileri sunulmasının ardından sona erdi.