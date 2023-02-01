Salihli'de şüphelinin üzerinden metamfetamin çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden, 7 parça halinde 5,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri A.A.'yı (19) durdurup arama yaptı. Yapılan üst aramasında 7 parça halinde alüminyum folyo içerisine saklanmış 5,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli A.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.