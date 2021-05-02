Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, Manisa'nın Salihli ilçesinde de tam kapanma denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz'da eşlik etti.

Oluşturulan ekiplerce sosyal mesafe ve maske takma kuralı, karantina hükümlerine aykırı davranan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Tam kapanma denetimi kapsamında ekipler yeme-içme yeri, bakkal, market, fırın, konaklama, kasap gibi 434 işyerinde denetim gerçekleştirdi. Özel araçlar ve şahısların kontrolü yapılırken, toplamda 9 şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden dolayı idari yaptırım uygulandı.

Kaymakam Sağlam, sokaktaki vatandaşlara tam kapanma uygulamasına normal hayata dönebilmek için harfiyen uyulması gerektiğini ve bu dönemde uygulanan tedbirlerin bu salgından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirerek hep birlikte hareket etmemiz gerektiği çağrısında bulundu.