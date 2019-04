Salihli'de tarımsal destekleme hibeleri anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun şubat ayı içinde çıktığı beşinci çağrı dönemindeki hibe desteklerinin detayları hakkında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Konferans Salonu'nda bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede çağrı döneminin mayıs ayı içinde sona ereceği açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), 16 Şubat'ta çıktığı yeni çağrı dönemindeki hibe destekleri Salihli TSO'da düzenlenen bilgilendirmeyle detaylı olarak anlatıldı. Manisa'da 2013 ile 2016 dönemini kapsayan IPARD I programında 324 projeye hibe verildiği, IPARD II programının başladığı günden bugüne kadar 54 projeye 20 milyon TL hibe verildi belirtildi.

Süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta üretimi yapan tarımsal işletmeleri kapsayan hibe başvuruları için son tarihin 17 Mayıs 2019; süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması; meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konularını kapsayan hibe başvuruları için son tarihin 24 Mayıs 2019 olduğu ifade edildi.

TKDK, 2013 yılından itibaren Salihli'de 40 projeye hibe desteği verdi. İlçede toplam yatırım tutarı 22,4 milyon TL'ye ulaşırken, bugüne kadar ödenen hibe tutarı 8,7 milyon TL'ye ulaştı. Ödenecek hibe tutarı da 1,4 milyon TL olarak belirlendi.