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Salihli'de tematik denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında umuma açık işyerleri ile Çarşamba Pazarında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında umuma açık işyerleri ile Çarşamba Pazarında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.


Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşen Haftalık Tematik Denetimlerde, esnaf ve vatandaşların Kovid-19 kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, vatandaşların toplu olarak bulunabileceği pazaryeri, market, lokanta ve restoranlar gibi işyerleri denetlendi.


Denetimlerde, kontrollü normalleşme adımları ile birlikte esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarının sürdürülmesine yönelik uyarılar yapılarak işyerleri ve pazaryerlerinde korona virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

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